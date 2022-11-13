WhatsApp знает почти все о своем пользователе

По словам профессора, приложение имеет доступ к номеру телефона, модели смартфона, IP-адресу, имени, фотографии профиля и контактам из телефонной книги. Кроме того, приложение имеет доступ к камере, галерее и микрофону.

Разработчики также собирают различную информацию о действиях пользователя. Среди которых: настройки, время, частота и продолжительность действий и взаимодействий, время регистрации. Учитывая количество информации, доступной компании, важно быть осторожным, сказал Магомедов.

По его словам, нельзя быть на 100% увереным, что WhatsApp будет собирать только те данные, которые декларирует. “А в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки он не сможет включить микрофон и устроить прослушку”.