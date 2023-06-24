Wildberries не прекратит доставку и работу пунктов самовывоза во время военного мятежа

Wildberries выступила с заявлением, чтобы снять озабоченность по поводу доставки заказов и пунктов самовывоза. Маркетплейс заверяет своих клиентов, что в случае каких-либо задержек с доставкой, заказы могут быть отменены без взимания платы за возврат, в соответствии с политикой компании.

В настоящее время пункты самовывоза в Ростовской и Воронежской областях работают в обычном режиме, что позволяет покупателям получить свои заказы. Кроме того, компания продлила сроки получения заказов в пунктах самовывоза.

Для оказания оперативной помощи клиентам и партнерам Wildberries также усилила службу поддержки клиентов.