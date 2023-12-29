Wildberries повысит комиссию, но не для покупателей

По словам экспертов, повышение комиссии связано с несколькими факторами:

- Рост издержек на доставку, распределительные центры, заработную плату сотрудников и т. д.

- Допуск китайских производителей на Wildberries, которые могут ставить цены значительно ниже дистрибьюторов.

- Желание маркетплейса увеличить свою прибыль.

Что будет с ценами? Продавцы электроники и бытовой техники, вероятно, будут закладывать часть расходов на поднявшуюся комиссию в цены для конечного потребителя. Однако, чтобы не отпугнуть покупателя резким скачком цен, стоимость товаров в этих категориях будут повышать осторожно.