Wildberries прокомментировали отказ принимать на работу чеченцев и дагестанцев

В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности … Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны. Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью