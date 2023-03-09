Wildberries прокомментировали отказ принимать на работу чеченцев и дагестанцев

Wildberries прокомментировали отказ принимать на работу чеченцев и дагестанцевВсех принимают, а Telegram-каналы опять врут, считает маркетплейс
News.ru со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера Wildberries сообщило, что жители Чечни и Дагестана могут беспрепятственно устроиться на работу в компанию. Недавно по сети разлетелось видео, где предполагаемый сотрудник Wildberries говорит об “уставе” компании, где сказано, что нельзя принимать на работу уроженцев Чечни и Дагестана.
Фото: Wildberries
Видео с “сотрудником” онлайн-ритейлера выложил Telegram-канал Baza.
В очередной раз Telegram-каналы придумывают несуществующие события, снимают сомнительные видео, публикуют откровенные фейки и не несут за это никакой ответственности … Только в логистических комплексах нашей онлайн-платформы работают несколько тысяч жителей этих регионов страны. Мы очень высоко ценим их как работников и коллег, они отличаются трудолюбием и доброжелательностью
Пресс-служба также пригласила журналистов Baza на встречу с сотрудниками маркетплейса из Чечни и Дагестана.