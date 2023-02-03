Wildberries запретил продажу вейпов и курительных смесей

12:34, 03 февраля 2023
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Wildberries запретил продажу вейпов и курительных смесейДаже безникотиновых
Маркетплейс Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля.
Фото: Unsplash
Как сообщили в пресс-службе компании, ранее недобросовестные продавцы могли продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.
«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — цитирует ТАСС.