Wildberries запретил продажу вейпов и курительных смесей

Как сообщили в пресс-службе компании, ранее недобросовестные продавцы могли продавать никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — цитирует ТАСС.