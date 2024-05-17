Winamp решил вернуться, но в виде ПО с открытым исходным кодом

Опубликовано 17 мая 2024, 20:26
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Winamp решил вернуться, но в виде ПО с открытым исходным кодомСкачаете?
Обращаемся ко всем любителям ностальгии и музыки. Легендарный медиаплеер Winamp возвращается, и на этот раз он будет «открыт». Winamp объявила, что выпустит исходный код своего проигрывателя для Windows 24 сентября 2024 года.
Этот шаг открывает двери для глобального сотрудничества, приглашая разработчиков со всего мира внести свой вклад в развитие Winamp. Открыв исходный код, Winamp дает возможность своим увлеченным пользователям напрямую определять будущее продукта, сообщается в пресс-релизе компании.
«Благодаря открытому исходному коду эти пользователи смогут воспользоваться опытом и творческим потенциалом обширного сообщества разработчиков», сообщили в компании. Winamp сохранит право собственности и контроль над официальными версиями.
Так что смахните пыль со своих старых тем для Winamp.