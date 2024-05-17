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Опубликовано 17 мая 2024, 20:26
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Winamp решил вернуться, но в виде ПО с открытым исходным кодом

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Обращаемся ко всем любителям ностальгии и музыки. Легендарный медиаплеер Winamp возвращается, и на этот раз он будет «открыт». Winamp объявила, что выпустит исходный код своего проигрывателя для Windows 24 сентября 2024 года.
Winamp решил вернуться, но в виде ПО с открытым исходным кодом
© Ferra

Этот шаг открывает двери для глобального сотрудничества, приглашая разработчиков со всего мира внести свой вклад в развитие Winamp. Открыв исходный код, Winamp дает возможность своим увлеченным пользователям напрямую определять будущее продукта, сообщается в пресс-релизе компании.

«Благодаря открытому исходному коду эти пользователи смогут воспользоваться опытом и творческим потенциалом обширного сообщества разработчиков», сообщили в компании. Winamp сохранит право собственности и контроль над официальными версиями.

Так что смахните пыль со своих старых тем для Winamp.

Источник:Winamp
Автор:Максим Многословный
Теги:
#плеер
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#WinAmp