Winamp решил вернуться, но в виде ПО с открытым исходным кодом

Этот шаг открывает двери для глобального сотрудничества, приглашая разработчиков со всего мира внести свой вклад в развитие Winamp. Открыв исходный код, Winamp дает возможность своим увлеченным пользователям напрямую определять будущее продукта, сообщается в пресс-релизе компании.

«Благодаря открытому исходному коду эти пользователи смогут воспользоваться опытом и творческим потенциалом обширного сообщества разработчиков», сообщили в компании. Winamp сохранит право собственности и контроль над официальными версиями.

Так что смахните пыль со своих старых тем для Winamp.