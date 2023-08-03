Windows 10 и 11 установятся быстрее, если переключить местоположение с «России» на «Мир»Еще и от лишних приложений избавитесь
Вам надоело бороться с ненужным «мусором» после установке Windows 11, как и со скоростью ее установки? Решение проблемы кроется в настройках, которые многие пользователи не замечают при установке. О чем рассказал YouTube-блоггер ThioJoe на своей странице в Twitter.
В старые добрые времена Windows 7 можно было не беспокоиться о том, что меню «Пуск», как и вся система, будут загромождены множеством приложений сторонних разработчиков. В современных версиях Windows (и не только) это стало печальной реальностью.
Когда начинается процесс установки Windows 11, появляется окно настройки, в котором нужно выбрать язык и региональные форматы. Чтобы не допустить «вторжения» навязчивого ПО, просто выберите «English (World)» в раскрывающемся списке формата времени. Продолжайте установку, как обычно.
В процессе установки может возникнуть несколько ошибок, но не волнуйтесь. Просто продолжайте нажимать «Пропустить» или «Повторить попытку». В конце концов, вы попадете на рабочий стол с чистым меню "Пуск", свободным от сторонних приложений.