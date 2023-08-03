Windows 10 и 11 установятся быстрее, если переключить местоположение с «России» на «Мир»

В старые добрые времена Windows 7 можно было не беспокоиться о том, что меню «Пуск», как и вся система, будут загромождены множеством приложений сторонних разработчиков. В современных версиях Windows (и не только) это стало печальной реальностью.

Когда начинается процесс установки Windows 11, появляется окно настройки, в котором нужно выбрать язык и региональные форматы. Чтобы не допустить «вторжения» навязчивого ПО, просто выберите «English (World)» в раскрывающемся списке формата времени. Продолжайте установку, как обычно.