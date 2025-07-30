Приложения
Опубликовано 30 июля 2025, 20:20
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Windows 10 исполнилось 10 лет

Вспоминаем любимую многими ОС
29 июля 2015 года Microsoft выпустила стабильный билд Windows 10. В своё время компания удивила многих, предложив бесплатное обновление с Windows 7 и 8/8.1.
Windows 10 исполнилось 10 лет

© Microsoft

Windows 10 воспринималась как настоящее улучшение по сравнению с неудачной Windows 8.1. Вернули привычное меню «Пуск», отказались от полноэкранного интерфейса, а дизайн стал более удобным и современным.

Система представила новые функции, например, Windows Hello и приложение Xbox для ПК. Однако старт был неидеальным: пользователи критиковали голосового помощника Cortana, новое приложение «Параметры», магазин Microsoft Store и встроенные программы вроде OneDrive, OneNote и Maps.

Windows 10 исполнилось 10 лет

© Microsoft

Также появился новый браузер Project Spartan — позже переименованный в Microsoft Edge. Сначала он работал на собственной платформе, но позже перешёл на движок Chromium.

Windows 10 будет поддерживаться до 14 октября 2025 года. После этого некоторые смогут платно продлить обновления ещё на год, но большинству придётся перейти на Windows 11. Или уйти на Linux.

Источник:Microsoft
Автор:Максим Многословный
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#Windows 10
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