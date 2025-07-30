Windows 10 исполнилось 10 лет

Windows 10 исполнилось 10 летВспоминаем любимую многими ОС
© Microsoft
Windows 10 воспринималась как настоящее улучшение по сравнению с неудачной Windows 8.1. Вернули привычное меню «Пуск», отказались от полноэкранного интерфейса, а дизайн стал более удобным и современным.
Система представила новые функции, например, Windows Hello и приложение Xbox для ПК. Однако старт был неидеальным: пользователи критиковали голосового помощника Cortana, новое приложение «Параметры», магазин Microsoft Store и встроенные программы вроде OneDrive, OneNote и Maps.
Также появился новый браузер Project Spartan — позже переименованный в Microsoft Edge. Сначала он работал на собственной платформе, но позже перешёл на движок Chromium.
Windows 10 будет поддерживаться до 14 октября 2025 года. После этого некоторые смогут платно продлить обновления ещё на год, но большинству придётся перейти на Windows 11. Или уйти на Linux.