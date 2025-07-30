Windows 10 исполнилось 10 лет

Windows 10 воспринималась как настоящее улучшение по сравнению с неудачной Windows 8.1. Вернули привычное меню «Пуск», отказались от полноэкранного интерфейса, а дизайн стал более удобным и современным.

Система представила новые функции, например, Windows Hello и приложение Xbox для ПК. Однако старт был неидеальным: пользователи критиковали голосового помощника Cortana, новое приложение «Параметры», магазин Microsoft Store и встроенные программы вроде OneDrive, OneNote и Maps.