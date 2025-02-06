Windows 11 до сих пор не смог завоевать доверие пользователей

Одна из главных проблем заключается в том, что Windows 11 не имеет «убедительных причин» для обновления, пишет The Register. Многие из ее функций уже существуют в Windows 10, и их можно просто включить. Предприятия, в частности, не видят острой необходимости в переходе, поскольку Windows 10 остается пока что безопасной и стабильной. Более того, некоторые пользователи, попробовавшие Windows 11, вернулись обратно из-за «отсутствия функций, проблем с Wi-Fi и других недовольств».

Microsoft стоит на своем: поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025 года, если пользователи не будут платить за дополнительные обновления.

Тем не менее, единственной реальной мотивацией для обновления, похоже, является получение патчей безопасности для своей системы.