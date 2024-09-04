Windows 11 научился печатать текст с помощью геймпада Xbox

Это усовершенствование является частью усилий Microsoft по улучшению удобства использования портативных консолей, особенно в условиях их конкуренции со Steam Deck.

Помимо клавиатуры для геймпада, Microsoft дорабатывает игровую панель Windows, добавляя компактный режим для небольших экранов, и улучшает приложение Xbox для более плавной навигации с помощью контроллеров.