Приложения
Опубликовано 04 сентября 2024, 22:15
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Windows 11 научился печатать текст с помощью геймпада Xbox

Удобно очень
Microsoft тестирует поддержку геймпада в Windows 11, которая позволит пользователям набирать текст и перемещаться по ОС с помощью контроллера Xbox. Эта функция, доступная в настоящее время в бета-версии, призвана оптимизировать экранную клавиатуру для ввода с геймпада, что может значительно улучшить работу портативных консолей на базе Windows.
Windows 11 научился печатать текст с помощью геймпада Xbox

© Xbox

Новая раскладка клавиатуры геймпада включает в себя пользовательские функции кнопок: кнопка X выполняет функцию backspace, кнопка Y — пробел, а кнопка меню — enter. Клавиши выровнены по вертикали, чтобы было удобнее набирать текст с помощью контроллера.

Windows 11 научился печатать текст с помощью геймпада Xbox

© Microsoft

Это усовершенствование является частью усилий Microsoft по улучшению удобства использования портативных консолей, особенно в условиях их конкуренции со Steam Deck.

Помимо клавиатуры для геймпада, Microsoft дорабатывает игровую панель Windows, добавляя компактный режим для небольших экранов, и улучшает приложение Xbox для более плавной навигации с помощью контроллеров.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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