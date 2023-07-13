Windows 11 получил «центр искусственного интеллекта» для магазина приложений

ИИ-хаб был представлен на конференции Build в мае этого года вместе с резюме обзоров приложений, созданных искусственным интеллектом, для Microsoft Store. Пока резюме обзоров недоступны, у хаба ИИ будет своя отдельная вкладка в Microsoft Store, расположенная ниже раздела «Фильмы и ТВ».

Хотя конкретные приложения, включенные в хаб, не раскрываются, изображение, опубликованное Microsoft, позволяет предположить наличие инструментов для редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта, таких как Luminar Neo.

Помимо центра ИИ, в Microsoft Store появилась функция отслеживания цен, которая отображает самую низкую цену приложения за последние 30 дней, помогая пользователям принять решение о покупке.

Официальных сроков более широкого распространения этой функции пока нет.