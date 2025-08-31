Windows 11 получила поддержку LE Audio для более качественного звука

В отличие от старого Bluetooth Classic, который использует кодек SBC, LE Audio работает на более эффективном кодеке LC3. Он обеспечивает широкополосный звук с частотой 32 кГц. Приложения вроде Teams уже используют нововведение.

Наибольший эффект будет заметен при использовании совместимых наушников, например Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3 и Buds 3 Pro, а также Sony WF-1000XM6, пишут СМИ.

Преимущество LE Audio ещё и в энергоэффективности: качество остаётся высоким при меньшей нагрузке на батарею, а задержка меньше, чем у старых Bluetooth-профилей.

Правда, далеко не все устройства с Bluetooth LE поддерживают LE Audio, поэтому стоит проверить совместимость вашего.