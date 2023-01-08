Windows 8.1 скоро получит свое последнее обновление

Windows 8.1 скоро получит свое последнее обновлениеПомним. Любим. Скорбим
Windows 8.1 получит свою последнюю порцию исправлений безопасности в ближайший вторник, сообщает Ghacks. После чего Microsoft отправит операционную систему “на покой”.
Фото: Microsoft
Пользователи Windows 8.1 могут продолжать пользоваться ею, но проблемы безопасности системы больше не будут исправляться ни Microsoft, ни кем-либо еще. Браузеры и другие программы перестанут получать обновления, а некоторые веб-сайты откажутся работать, поскольку новые технологии больше не будут поддерживаться устаревшими версиями браузеров.
Ранее стало известно, что Microsoft в Windows будет делать все больший упор на искусственный интеллект: "ИИ изменит то, как и что вы делаете на Windows, в буквальном смысле", - сказал Панос Панай, отвечающий за Windows и другое аппаратное обеспечение Microsoft.