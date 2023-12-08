Windows Блокнот выйдет из каменного века с новой функцией подсчета символов

Долгие годы пользователи терпели минимализм Блокнота, что заставило многих перейти на альтернативы вроде Notepad++. Однако Microsoft, похоже, очнувшись от дремоты, решила предоставить скромному Блокноту инструмент для подсчета символов. Хотя это может показаться простым дополнением, преданные пользователи празднуют это долгожданное улучшение с пылом долгожданного воссоединения.

Несмотря на задержку «обновления качества жизни», команда инженеров Windows заслуживает аплодисментов за то, что вдохнула новую жизнь в архаичное приложение.

Сможет ли Блокнот вернуть перебежчиков, или уже слишком поздно?