Windows ограничил показ уведомлений с Android-устройств после критики

Хотя эта функция повышает уровень конфиденциальности, не позволяя вредоносным приложениям читать конфиденциальные данные, она может нарушить рабочие процессы пользователей, которые полагаются на двухфакторные уведомления на своем компьютере, отмечают СМИ.

По словам технического эксперта Мишаала Рахмана, устройства с предустановленным Phone Link и запрошенной ролью “устройства-компаньона” могут обойти это ограничение. На данный момент это касается только телефонов Samsung с One UI 6.1.1. На другие устройства, например Google Pixel и Nothing, это не распространяется.

Пользователи могут отключить эту функцию конфиденциальности, выключив "Расширенные уведомления" в настройках Android 15.