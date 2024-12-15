Windows ограничил показ уведомлений с Android-устройств после критики

Опубликовано 15 декабря 2024, 22:551 мин.
Windows ограничил показ уведомлений с Android-устройств после критикиWindows Phone Link не покажет “чувствительные уведомления” с Android 15
Приложение Windows Phone Link уведомило, что оно не будет отображать "чувствительные" уведомления с устройств на базе Android 15. Это связано с новой функцией конфиденциальности в Android 15, которая автоматически скрывает уведомления, содержащие конфиденциальную информацию, например PIN-коды.
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Хотя эта функция повышает уровень конфиденциальности, не позволяя вредоносным приложениям читать конфиденциальные данные, она может нарушить рабочие процессы пользователей, которые полагаются на двухфакторные уведомления на своем компьютере, отмечают СМИ.
По словам технического эксперта Мишаала Рахмана, устройства с предустановленным Phone Link и запрошенной ролью “устройства-компаньона” могут обойти это ограничение. На данный момент это касается только телефонов Samsung с One UI 6.1.1. На другие устройства, например Google Pixel и Nothing, это не распространяется.
Пользователи могут отключить эту функцию конфиденциальности, выключив "Расширенные уведомления" в настройках Android 15.