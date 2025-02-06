Windows-пользователи бесплатно получили доступ к ИИ OpenAI стоимостью $200/месяц

Теперь Microsoft предоставляет пользователям бесплатный доступ к o1 с помощью новой функции в приложении Copilot под названием Think Deeper («Думай глубже»). Эта функция, доступная пользователям Windows через приложение или copilot.microsoft.com, позволяет пользователям задавать «сложные вопросы и получать вдумчивые, подробные ответы».

Самое приятное, что доступ к этой функции совершенно бесплатный, без каких-либо признаков скрытых платежей или подписок. Однако сервис может иметь некоторые ограничения в зависимости от спроса пользователей, пишут СМИ.

Хотя Microsoft не планирует взимать плату за Think Deeper, следующая версия — o3 — обещает еще более мощные возможности, но вряд ли будет бесплатной.