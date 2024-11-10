Приложения
Опубликовано 10 ноября 2024, 10:30
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Windows случайно обновила Windows Server 2022 до Server 2025. И это кошмар

Сисадмины в ужасе
Системные администраторы сообщают о странной проблеме, когда серверы с Windows Server 2022 неожиданно обновляются до Windows Server 2025. Эта проблема, впервые описанная пользователем Fatboy40 на Reddit, оставила специалистов в затруднении, так как обновление происходит ещё и без возможности возврата к предыдущей версии.
Windows случайно обновила Windows Server 2022 до Server 2025. И это кошмар
© Ferra

Хотя переход с Windows Server 2022 на 2025 может показаться заманчивым обычным людям, это большая проблема для администраторов, так как они должны удостовериться, что их критически важное ПО будет совместимо с новой ОС.

Проблема, по всей видимости, связана с ошибкой в системе классификации обновлений Microsoft, из-за которой Windows Server 2025 был ошибочно обозначен как необязательное и безопасное обновление для серверов с Windows Server 2022. Забавно, что сервис обновлений Heimdal обнаружил, что GUID обновления ссылается на Windows 11, а не на Windows Server 2025.

Отсутствие официальной поддержки для такого обновления и отсутствие явного метода отката оставляют системных администраторов в панике. Но они уже нашли решение, хоть это и «танец с бубном».