Windows случайно обновила Windows Server 2022 до Server 2025. И это кошмар

Хотя переход с Windows Server 2022 на 2025 может показаться заманчивым обычным людям, это большая проблема для администраторов, так как они должны удостовериться, что их критически важное ПО будет совместимо с новой ОС.

Проблема, по всей видимости, связана с ошибкой в системе классификации обновлений Microsoft, из-за которой Windows Server 2025 был ошибочно обозначен как необязательное и безопасное обновление для серверов с Windows Server 2022. Забавно, что сервис обновлений Heimdal обнаружил, что GUID обновления ссылается на Windows 11, а не на Windows Server 2025.

Отсутствие официальной поддержки для такого обновления и отсутствие явного метода отката оставляют системных администраторов в панике. Но они уже нашли решение, хоть это и «танец с бубном».