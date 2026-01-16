Windows-версия браузера Samsung стала доступна по всему миру. Да, такой есть

На официальном сайте Samsung по-прежнему указаны ограничения по регионам. И да, редакции Ferra.ru скачать браузер не удалось. Но комментаторы в Сети информацию сторонних СМИ подтверждают.

Samsung Internet долгое время был доступен только на Android-устройствах. По своим основным возможностям браузер похож на те же Chrome, Edge или Firefox.

Есть синхронизация. Браузер позволяет связать Windows-компьютер и Android-устройства: история просмотров, открытые вкладки и другие данные автоматически обновляются на всех устройствах. Также поддерживается Samsung Pass — сервис для безопасного хранения и синхронизации паролей.

Официальной даты выхода стабильной версии пока нет.