Приложения
Опубликовано 17 февраля 2025, 21:45
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WinRAR попросила купить их сумку, раз вы не хотите платить за архиватор

Дань уважения бесконечной бесплатной пробной версии
WinRAR, знаменитая программа для сжатия и разжатия файлов, объединилась с французским брендом Tern, чтобы выпустить причудливую сумку, вдохновленную ее логотипом - тремя сложенными книгами пурпурного, зеленого и синего цветов. Аккаунт WinRAR в X с юмором прорекламировал продукт, пошутив, что пользователи, которые никогда не платили за программное обеспечение, могут наконец выразить свою поддержку, купив сумку.
WinRAR попросила купить их сумку, раз вы не хотите платить за архиватор

© Rarlab / Tern

Технически WinRAR имеет 40-дневную бесплатную пробную версию, но поскольку она никогда не блокирует пользователей, многие люди используют ее годами без оплаты. Поэтому программа остается популярной.

Сумка, изготовленная из веганской кожи, имеет одно отделение с магнитной застежкой и регулируемый ремешок. Ее размеры составляют 21,4 см x 14 см x 7 см, а стоимость - около $119, доставка намечена на апрель.

Источник:TechSpot
Автор:Максим Многословный
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