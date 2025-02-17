WinRAR попросила купить их сумку, раз вы не хотите платить за архиватор

Технически WinRAR имеет 40-дневную бесплатную пробную версию, но поскольку она никогда не блокирует пользователей, многие люди используют ее годами без оплаты. Поэтому программа остается популярной.

Сумка, изготовленная из веганской кожи, имеет одно отделение с магнитной застежкой и регулируемый ремешок. Ее размеры составляют 21,4 см x 14 см x 7 см, а стоимость - около $119, доставка намечена на апрель.