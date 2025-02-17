WinRAR попросила купить их сумку, раз вы не хотите платить за архиватор

Опубликовано 17 февраля 2025, 21:451 мин.
WinRAR попросила купить их сумку, раз вы не хотите платить за архиваторДань уважения бесконечной бесплатной пробной версии
WinRAR, знаменитая программа для сжатия и разжатия файлов, объединилась с французским брендом Tern, чтобы выпустить причудливую сумку, вдохновленную ее логотипом - тремя сложенными книгами пурпурного, зеленого и синего цветов. Аккаунт WinRAR в X с юмором прорекламировал продукт, пошутив, что пользователи, которые никогда не платили за программное обеспечение, могут наконец выразить свою поддержку, купив сумку.
© Rarlab / Tern
Технически WinRAR имеет 40-дневную бесплатную пробную версию, но поскольку она никогда не блокирует пользователей, многие люди используют ее годами без оплаты. Поэтому программа остается популярной.
Сумка, изготовленная из веганской кожи, имеет одно отделение с магнитной застежкой и регулируемый ремешок. Ее размеры составляют 21,4 см x 14 см x 7 см, а стоимость - около $119, доставка намечена на апрель.