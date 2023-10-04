Wired: ПО американской полиции для прогнозов по преступлениям работает ужасно

Программное обеспечение обрабатывает данные о криминальных происшествиях, чтобы спрогнозировать, где и когда могут произойти преступления.

Анализ, проведенный The Markup, показал, что программа Geolitica, ранее известная как PredPol, дает прогнозы, которые редко совпадают с данными о зарегистрированных преступлениях.

В ходе исследования был изучен 23 631 прогноз, сделанный Geolitica для полиции Плейнфилда в 2018 году. Шокирует тот факт, что менее половины процентов прогнозов точно предсказывали преступления той же категории, о которых сообщалось в полицию. В частности, успешность прогнозов по ограблениям и нападениям при отягчающих обстоятельствах составила всего 0,6%, а по кражам со взломом дела обстояли еще хуже - всего 0,1%.

Полученные результаты ставят под сомнение надежность и эффективность программного обеспечения для прогнозирования преступлений, что еще больше усиливает дискуссию вокруг его использования в правоохранительных органах.