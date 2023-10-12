Wired: угрозы ЕС Илону Маску — «пустышка»

Принятый ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) призван обеспечить соблюдение правил для интернет-гигантов, направленных на «защиту прав человека и ограничение распространения нелегального контента». Однако критики утверждают, что подход ЕС может привести к политическому перегибу. Ян Пенфрат из группы по защите цифровых прав EDRi выразил обеспокоенность процедурами правоприменения, а Аша Аллен из Центра демократии и технологий отметила проблемы, связанные с объединением нелегального контента и дезинформации.

В соответствии с новыми правилами Комиссия ЕС имеет право штрафовать платформы социальных сетей или блокировать их работу на территории ЕС, однако немедленных последствий может и не быть.

Матиас Вермеулен из AWO предположил, что реакция X будет учитываться при оценке мер по снижению рисков, поэтому все эти угрозы вряд ли приведут к серьезным последствиям.