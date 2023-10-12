Wired: угрозы ЕС Илону Маску — «пустышка»Такие же угрозы получил Цукерберг
Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по вопросам регулирования, подверг критике Илона Маска за распространение незаконного контента и дезинформации на его социальной медиаплатформе X. Бретон опубликовал открытое письмо, в котором призвал Маска ответить в течение 24 часов и выразил обеспокоенность тем, что платформа используется для распространения «незаконного контента и дезинформации».
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Принятый ЕС Закон о цифровых услугах (DSA) призван обеспечить соблюдение правил для интернет-гигантов, направленных на «защиту прав человека и ограничение распространения нелегального контента». Однако критики утверждают, что подход ЕС может привести к политическому перегибу. Ян Пенфрат из группы по защите цифровых прав EDRi выразил обеспокоенность процедурами правоприменения, а Аша Аллен из Центра демократии и технологий отметила проблемы, связанные с объединением нелегального контента и дезинформации.
В соответствии с новыми правилами Комиссия ЕС имеет право штрафовать платформы социальных сетей или блокировать их работу на территории ЕС, однако немедленных последствий может и не быть.
Матиас Вермеулен из AWO предположил, что реакция X будет учитываться при оценке мер по снижению рисков, поэтому все эти угрозы вряд ли приведут к серьезным последствиям.