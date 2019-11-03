Приложения
Сегодня 10:42
Word, Excel и PowerPoint в смартфонах станут единым приложением
Также там появится «карманный сканер»
Microsoft вкладывает в развитие экосистемы для Android довольно много денег. Теперь компания опубликовала в Play Store новое приложение, которое объединяет в себе Word, Excel и PowerPoint.
Приложение называется незамысловато «Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & more». Пока оно находится в состоянии раннего доступа, то есть на площадке размещена только бета-версия.
Помимо возможности редактировать документы Word, Excel и PowerPoint в приложении есть «карманный сканер» Office Lens, который может создавать цифровые копии печатных документов.
В целом в приложении можно создавать и редактировать документы совместно с другими пользователями, хранить файлы в облаке и удобно искать их, а также трансформировать документы в формат PDF и подписывать их.