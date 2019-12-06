Word и Excel на смартфонах будут выглядеть по-новому

Программы пакета Microsoft Office Mobile теперь имеют более согласованный дизайн. Отражается это и в иконках, и в визуальном оформлении экранов, и в шрифтах. Появились и новые интересные функции. Play My Emails, например, прочитывает входящие письма пользователя вслух, а Read Aloud выполняет аналогичную функцию в Word.

Microsoft решила сделать приложения похожими друг на друга в плане дизайна, чтобы пользователям было легче переключаться между ними. Ведь когда интерфейс привычен и понятен, пользоваться новой программой проще.