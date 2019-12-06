Приложения
Сегодня 19:23
Word и Excel на смартфонах будут выглядеть по-новому
Теперь дизайн должен стать удобнее
Приложения Microsoft Office Mobile, среди которых есть Word, Excel, PowerPoint и Outlook, получили новый дизайн. Теперь пользоваться ими должно быть удобнее. Кроме того, в некоторых приложениях появились полезные функции типа голосовой озвучки входящих писем.
Программы пакета Microsoft Office Mobile теперь имеют более согласованный дизайн. Отражается это и в иконках, и в визуальном оформлении экранов, и в шрифтах. Появились и новые интересные функции. Play My Emails, например, прочитывает входящие письма пользователя вслух, а Read Aloud выполняет аналогичную функцию в Word.
Microsoft решила сделать приложения похожими друг на друга в плане дизайна, чтобы пользователям было легче переключаться между ними. Ведь когда интерфейс привычен и понятен, пользоваться новой программой проще.