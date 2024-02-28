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Опубликовано 28 февраля 2024, 21:51
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WordPress и Tumblr захотели продать данные пользователей ИИ-компаниям

Платформы рассматривают возможность
Популярные блог-платформы WordPress и Tumblr, принадлежащие компании Automattic, возможно, будут продавать пользовательский контент компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, таким как Midjourney и OpenAI, для обучения своих систем. Этот шаг вызвал внутренний конфликт и обеспокоенность пользователей, некоторые из которых ставят под сомнение эту практику и ее влияние на конфиденциальность.

По сообщениям, Automattic ведет переговоры с этими ИИ-компаниями, несмотря на внутреннюю обеспокоенность. Часть контента, «соскобленного» для целей обучения, включала частные сообщения и даже рекламу. Этот шаг происходит на фоне бурного развития генеративного ИИ, который использует огромные массивы данных для создания реалистичных текстов, изображений и даже видео. Однако использование таких данных вызвало критику, связанную с нарушением авторских прав и отсутствием прозрачности.

В ответ на реакцию пользователей Automattic планирует уже в среду ввести опцию отказа от использования данных, позволяющую пользователям выбирать, будет ли их контент участвовать в обучении ИИ. Однако остаются вопросы о том, будет ли эта опция включена по умолчанию.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#искусственный интеллект