WSJ: решение Верховного суда США поставило под угрозу сетевой нейтралитет

В решении, принятом судьей Джоном Робертсом, суд отказался от правовой доктрины, называемой «уважением к Chevron», которая долгое время помогала федеральным агентствам защищать свои нормативные акты в суде, когда их оспаривали отраслевые группы. Доктрина, созданная в деле 1984 года, гласила, что судьи должны полагаться на органы исполнительной власти, когда дело касается толкования пробелов и двусмысленностей в применяемых ими законах, при условии, что эти толкования являются разумными. По мнению Робертсона, время показало, что такой подход «в корне ошибочен», и поручил нижестоящим судам «принимать независимое решение о том, действовало ли агентство в рамках своих законных полномочий».

Этот юридический сдвиг усложняет работу регулятора FCC по обеспечению соблюдения политики, не позволяющей интернет-провайдерам устанавливать приоритет веб-трафика (онлайн-игры или IP-телефония), что является краеугольным камнем принципов сетевого нейтралитета.

Более широкие последствия распространяются и на другие федеральные агентства, такие как Агентство по охране окружающей среды и Федеральная торговая комиссия.