WWDC 2026: чего ждать от главной конференции Apple

Главная звезда

Возможно, Apple наконец представит полностью переработанного голосового помощника, известного внутри под кодовым именем Campos. Новая Siri станет полноценным чат-ботом, который будет глубоко встроен в операционную систему, о чем мы писали ранее. Он сможет искать информацию в интернете, работать с вашими заметками и файлами, а также «видеть», что происходит на экране.

iOS 27

Разработчики сосредоточатся на исправлении ошибок и оптимизации, в том числе на старых моделях. Также, если верить СМИ, iOS 27 подготовят к выходу складного iPhone Fold.