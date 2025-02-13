X (Twitter) Маска выплатит Трампу 10 миллионов долларов за блокировку

Опубликовано 13 февраля 2025, 21:451 мин.
X (Twitter) Маска выплатит Трампу 10 миллионов долларов за блокировкуВ прошлом
Компания X, ранее называвшаяся Twitter, согласилась выплатить около 10 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный процесс с президентом США Дональдом Трампом по поводу его блокировки на платформе в 2021 году. Трамп подал в суд на Twitter, •Meta и YouTube.
Судья отклонил иск Трампа к Twitter в 2022 году, но его адвокаты подали апелляцию. Теперь X решил заключить мировое соглашение вслед за •Meta, которая недавно выплатила 25 миллионов долларов по аналогичному делу. Ожидается, что юридическая команда Трампа также будет добиваться урегулирования с Google.
Это урегулирование особенно примечательно, поскольку владелец X, Илон Маск, публично поддерживал Трампа. Маск восстановил аккаунт Трампа в 2022 году и, как сообщается, потратил не менее 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа в 2024 году.