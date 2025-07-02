X (Twitter) начнёт использовать ИИ для «фактчекинга» постов пользователей

Опубликовано 02 июля 2025, 22:091 мин.
X (Twitter) начнёт использовать ИИ для «фактчекинга» постов пользователейТ.н. Community Notes
X (бывший Twitter) объявила, что теперь заметки Community Notes смогут писать ИИ-системы. Пробная программа уже запущена. Разработчикам предоставят инструменты для создания «ИИ-авторов заметок». Пока такие ИИ смогут только писать тестовые ответы, которые будут проходить проверку перед публикацией.
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Первые такие ИИ начнут появляться уже в этом месяце. По словам X, это поможет быстрее создавать больше полезных и точных заметок. А вот отзывы пользователей будут «помогать ИИ учиться и улучшать качество своих текстов».
ИИ-заметки будет проверять специальная открытая система. Она определяет, соответствует ли текст теме и нет ли в нём агрессии или оскорблений. Хотя компания подчёркивает, что «люди остаются главными», реальную проверку, похоже, выполняет в основном автоматическая система и будущие пользовательские оценки.
Когда ИИ-заметки станут доступны, они будут отмечены специальным значком.