X (Twitter) нужно доказать, что она не мешала людям жаловаться на запрещёнку

Опубликовано 03 августа 2025, 17:131 мин.
X (Twitter) нужно доказать, что она не мешала людям жаловаться на запрещёнкуНе была «халатной»
Суд США решил, что X (ранее Twitter) должна снова защищаться в деле о запрещенки на своей платформе. В пятницу судья Апелляционного суда США Даниэль Форрест постановила, что X должна ответить на обвинения в том, что она неэффективно убирала такой контент и усложняла пользователям процесс его жалоб.
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Иск был подан ещё в 2021 году и касается двух несовершеннолетних мальчиков, которых преступники заставляли делать и распространять нелегальные фото. По словам истцов, X медленно реагировала на жалобы и не сразу удалила контент.
Ранее суд уже признал, что X имеет юридическую защиту по закону Section 230, который освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей. Однако нынешнее решение признаёт, что X могла проявить халатность и обязует компанию снова защищаться.