X (Twitter) нужно доказать, что она не мешала людям жаловаться на запрещёнку

Иск был подан ещё в 2021 году и касается двух несовершеннолетних мальчиков, которых преступники заставляли делать и распространять нелегальные фото. По словам истцов, X медленно реагировала на жалобы и не сразу удалила контент.

Ранее суд уже признал, что X имеет юридическую защиту по закону Section 230, который освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент пользователей. Однако нынешнее решение признаёт, что X могла проявить халатность и обязует компанию снова защищаться.