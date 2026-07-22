X (Twitter) полностью переписал своё приложение для Android

Как объяснили в компании, старая версия для Android заметно уступала по качеству версии для iPhone. Поэтому разработчики решили написать приложение заново. В основе новой версии лежат Kotlin и Jetpack Compose.

Пользователи «должны заметить улучшения в том, как открываются посты, как работает прокрутка ленты и как приходят уведомления», хвалятся в компании.

Впрочем, работа ещё не закончена. Разработчики предупреждают, что на старых устройствах приложение может работать «не идеально». Также пока не добавлены некоторые функции. Обещают доделать в ближайшее время.