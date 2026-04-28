X (Twitter) теперь кошелек. Илон Маск выпустит финансовое приложение X Money

Опубликовано 28 апреля 2026, 14:251 мин.
X (Twitter) теперь кошелек. Илон Маск выпустит финансовое приложение X MoneyЕщё шаг к «универсальному приложению»
X Илона Маска может уже в ближайшее время запустить финансовый сервис под названием X Money, пишут СМИ. Это часть плана по превращению приложения в «универсальную платформу», где можно не только общаться и читать посты.
Ещё в прошлом году X объявила о сотрудничестве с Visa. Новый сервис, по слухам, позволит совершать платежи, хранить деньги и переводить их другим пользователям.
По данным Bloomberg, тесты X Money уже идут. Среди возможных функций — кэшбэк до 3% за покупки, сберегательный счёт с доходностью около 6% годовых и бесплатные переводы между людьми. Также может появиться дебетовая карта и система отслеживания расходов с помощью ИИ.