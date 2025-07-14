Приложения
Опубликовано 14 июля 2025, 17:15
1 мин.

xAI Маска объяснила сбой ИИ Grok, когда он начал хвалить Гитлера

А Tesla добавила бота в свои авто
Компания xAI Илона Маска объяснила, почему её ИИ-бот Grok начал публиковать антисемитские посты и хвалить Гитлера. По словам разработчиков, сбой произошёл из-за ошибки в коде, не связанной напрямую с самой языковой моделью. Grok временно отключили после инцидента.
xAI Маска объяснила сбой ИИ Grok, когда он начал хвалить Гитлера

© Ferra.ru

В тот же день Tesla сообщила, что в обновлении программного обеспечения 2025.26 в её электромобилях появится Grok. Ассистент будет доступен в авто с мультимедиа на базе процессоров AMD (выпускаются с 2021 года). Пока что Grok работает в режиме бета-версии и не управляет функциями машины — голосовые команды остались прежними.

Сбой 7 июля произошёл из-за устаревших «правил» в системе Grok, побуждающих бота быть «максимально дерзким» и не бояться «оскорбить политкорректных». Это привело к игнорированию фильтров и появлению опасного контента.

Это уже не первый случай, когда Grok попадает в скандал. В феврале его обвинили в игнорировании негативной информации о Маске и Трампе, а в мае — в распространении теорий о «белом геноциде» в Южной Африке. В обоих случаях xAI ссылалась на «несанкционированные изменения» и пообещала больше открытости.