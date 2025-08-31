xAI подала в суд на бывшего сотрудника за кражу секретов ИИ Grok

В иске утверждается, что Ли скопировал документы с корпоративного ноутбука на свои личные устройства и скрывал свои действия, переименовывая и архивируя файлы, а также удаляя историю браузера. xAI заявляет, что украденная информация могла дать конкурентам преимущество и сэкономить миллиарды долларов на исследованиях и разработках.

Кроме того, Ли якобы попросил xAI выкупить акции компании, входившие в его компенсацию, на сумму около 7 миллионов долларов, прежде чем покинуть компанию. xAI просит суд временно ограничить доступ Ли к личным устройствам и онлайн-хранилищам, вернуть все конфиденциальные материалы и запретить ему работать в OpenAI или других конкурирующих компаниях до восстановления секретов.