xAI представила ускоренную и экономную версию ИИ-чатбота Grok 4

Модель якобы хорошо справляется с разными задачами — от написания кода до поиска информации в интернете. Архитектура позволяет ИИ переключаться между «глубоким» режимом для сложных запросов и «быстрым» режимом для простых задач.

Тесты на платформе LMArena показали, что Grok 4 Fast занимает первое место в задачах по поиску информации и восьмое место в текстовых заданиях. Модель доступна всем пользователям бесплатно через сайт, iOS и Android.