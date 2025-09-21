xAI представила ускоренную и экономную версию ИИ-чатбота Grok 4

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:251 мин.
xAI представила ускоренную и экономную версию ИИ-чатбота Grok 4Лучше, дешевле
Стартап xAI, принадлежащий Илону Маску, анонсировал новую версию своего искусственного интеллекта — Grok 4 Fast. Модель стала быстрее и экономичнее предыдущей версии Grok 4, сохраняя почти такой же уровень работы. По данным xAI, новая версия потребляет на 40% меньше ресурсов для выполнения тех же задач.
© xAI
Модель якобы хорошо справляется с разными задачами — от написания кода до поиска информации в интернете. Архитектура позволяет ИИ переключаться между «глубоким» режимом для сложных запросов и «быстрым» режимом для простых задач.
Тесты на платформе LMArena показали, что Grok 4 Fast занимает первое место в задачах по поиску информации и восьмое место в текстовых заданиях. Модель доступна всем пользователям бесплатно через сайт, iOS и Android.