Xbox-режим стал доступен на всех ПК с Windows 11

Опубликовано 02 мая 2026, 11:421 мин.
Xbox-режим стал доступен на всех ПК с Windows 11Удобнее управлять геймпадом
Microsoft начала постепенно запускать Xbox-режим (специальный полноэкранный интерфейс для приложения Xbox) для всех компьютеров с Windows 11. Он делает управление играми более удобным — особенно при использовании геймпада.
Ранее этот режим появился на портативных устройствах Asus Xbox Ally, где назывался Full Screen Experience. Теперь Microsoft адаптировала его для обычных ПК.
Пока функция доступна не всем сразу, в ближайшие недели она станет доступна шире. Чтобы включить Xbox-режим, нужно установить последнее обновление Windows 11.
Кроме того, компания представила и другие обновления. Для портативной консоли Xbox Ally X добавили улучшения, включая технологию повышения качества изображения. А владельцы полноценных Xbox-консолей получили обновление интерфейса.