Xbox-режим стал доступен на всех ПК с Windows 11

Ранее этот режим появился на портативных устройствах Asus Xbox Ally, где назывался Full Screen Experience. Теперь Microsoft адаптировала его для обычных ПК.

Пока функция доступна не всем сразу, в ближайшие недели она станет доступна шире. Чтобы включить Xbox-режим, нужно установить последнее обновление Windows 11.

Кроме того, компания представила и другие обновления. Для портативной консоли Xbox Ally X добавили улучшения, включая технологию повышения качества изображения. А владельцы полноценных Xbox-консолей получили обновление интерфейса.