Xbox второй раз за месяц столкнулся с крупным сбоем

"Возможно, вы не можете войти в свой профиль Xbox, можете быть отключены при входе или испытывать другие проблемы", - говорилось в сообщении. Функции, требующие входа в аккаунт, были недоступны. Даже те игроки, которым удалось войти в систему, столкнулись с ошибками.

К 20:20 перебои также затронули магазин Xbox, не позволяя пользователям совершать покупки. Хотя служба поддержки Xbox сообщила об улучшении ситуации, проблемы наблюдались.

Это уже второй крупный сбой за недавнее время, в прошлом раз владельцы консолей также не могли войти в свои аккаунты, а онлайн-игры были недоступны.