Xbox второй раз за месяц столкнулся с крупным сбоем

Опубликовано 19 июля 2024, 14:23
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Xbox второй раз за месяц столкнулся с крупным сбоемВлияющим на онлайн
Xbox подвергся значительному сбою в четверг вечером, в результате чего многие игроки не смогли войти в систему или подключиться к онлайн-играм. Проблема, подтвержденная на странице статуса Xbox в 18:57 по восточному времени, затронула пользователей Xbox Series X/S и даже Xbox One и Xbox 360, пишут СМИ.
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"Возможно, вы не можете войти в свой профиль Xbox, можете быть отключены при входе или испытывать другие проблемы", - говорилось в сообщении. Функции, требующие входа в аккаунт, были недоступны. Даже те игроки, которым удалось войти в систему, столкнулись с ошибками.
К 20:20 перебои также затронули магазин Xbox, не позволяя пользователям совершать покупки. Хотя служба поддержки Xbox сообщила об улучшении ситуации, проблемы наблюдались.
Это уже второй крупный сбой за недавнее время, в прошлом раз владельцы консолей также не могли войти в свои аккаунты, а онлайн-игры были недоступны.