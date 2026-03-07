Xiaomi анонсировала ИИ-помощника miclaw: он сам выполняет задачи в смартфоне

Новый помощник пока находится на стадии эксперимента: уже запущено закрытое бета-тестирование для владельцев топовых моделей Xiaomi 17.

Miclaw построен на особом алгоритме: сначала он анализирует просьбу пользователя, выбирает нужные инструменты, выполняет задачу, а затем проверяет результат. Если что-то пошло не так, помощник продолжает работу до «победного конца». Например, ему можно поручить заказать такси, забронировать столик в ресторане или настроить напоминания — и он сделает это сам, переключаясь между разными программами. Он также интегрирован с системой «умного дома» Mi Home.

При этом компания обещает, что личные данные пользователей не будут использоваться для обучения ИИ.