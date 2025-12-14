Xiaomi добавила бесконтактную оплату Alipay в часы

Обновление подтвердил Чжан Лэй, вице-президент Xiaomi и руководитель направления носимых устройств. По его словам, на данный момент Xiaomi — единственный производитель, который поддерживает такую функцию именно в категории фитнес-браслетов.

Принцип работы знаком всем: пользователь подносит браслет или часы к терминалу, и платёж проходит автоматически. Однако, как отметил Чжан Лэй, внедрение этой функции потребовало «серьёзной работы». Каждое устройство проходит отдельные этапы разработки, тестирования и согласований, поэтому поддержка появляется не сразу на всех моделях.

Уже сейчас функция доступна на ряде устройств, включая Redmi Watch 6, Xiaomi Band 9 с NFC, а также Xiaomi Band 10 в нескольких версиях, в том числе с NFC и керамическим корпусом.