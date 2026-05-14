Приложения
Опубликовано 14 мая 2026, 12:17
1 мин.

Xiaomi открыла исходный код системы OneVL для беспилотных авто

Поможет машинам понимать дорогу
Xiaomi представила и сделала открытой для всех систему OneVL. Она предназначена для беспилотных автомобилей и помогает им лучше понимать дорожную обстановку, предсказывать события и принимать решения, пишут СМИ.
Xiaomi открыла исходный код системы OneVL для беспилотных авто

© Ferra.ru

По заявлению Xiaomi, OneVL — первая в отрасли система, которая «объединяет сразу три передовых подхода»: понимание изображений и текста для выбора действий, прогноз развития ситуации и вывод о «скрытом пространстве». Раньше эти методы использовались по отдельности, одни системы только распознавали сцену, другие — только предсказывали, что произойдет дальше. OneVL делает и то, и другое одновременно.

Xiaomi открыла исходный код системы OneVL для беспилотных авто

© Xiaomi

Система, как утверждает разработчик, показывает высокие результаты в тестах на восприятие, логику и планирование маршрута. При этом она работает быстрее традиционных методов с пошаговыми рассуждениями, но с той же скоростью, что и более простые системы.

OneVL может объяснить свои решения: на словах и картинках показать, почему машине стоит затормозить, и что будет, если этого не сделать.