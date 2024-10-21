Xiaomi показала список устройств, которые получат HyperOS 2.0. Проверьте своё

К числу устройств, получающих HyperOS 2.0, относятся серия Xiaomi 11, серия Redmi 12, серия Redmi Note 12, серия Xiaomi Lite и несколько моделей POCO, включая серии C5, M5 и X5. Новая операционная система предлагает более плавную анимацию, более удобное меню настроек и улучшенное управление памятью для лучшего многозадачного режима.

А стремление Xiaomi обеспечить обновления для более старых устройств, включая серию Xiaomi 11 и серию POCO C, похвально.