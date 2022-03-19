Приложения
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Xiaomi похоронила своё приложение Mi Fit и передала его новым владельцам“И так будет с каждым”
Приложение Mi Fit, которое обеспечивает работу экосистемы смарт-браслетов и смарт-часов Xiaomi, теперь называется Zepp Life. Это произошло в результате изменения названия, что произойдет со всеми продуктами Xiaomi с псевдонимом Mi, пишет издание Gizmochina.
Приложение Mi Fit, поддерживающее смарт-часы и умные браслеты под брендом Mi, теперь будет носить название Zepp Life. Интерфейс приложения остался прежним, а название и логотип изменились. Mi Fit имеет версию 5.6.0, и оно будет обновлено до Zepp Life версии 6.0.0. Изменения будут постепенными, пока не произойдет полный переход. Ожидается, что следующая серия Mi Band 7 уже будет работать под управлением Zepp OS.
Название Zepp взято от компании Amazfit, которая теперь именуется Zepp. Она является подразделением бренда Huami.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим МногословныйТеги:
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