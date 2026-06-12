Xiaomi представила ИИ для программистов, который «всё помнит»

У MiMo Code есть «память» — отдельная программа-помощник, которая работает на фоне. Когда разговор с ИИ становится слишком длинным, она сжимает всё важное в краткий пересказ, и «главный» ИИ не теряет нить работы. Раз в семь дней запускается особая функция, что чистит старые записи.

Есть и отдельный режим (Compose mode). Нейросети можно дать примерную идею, а ИИ сам соберет план, напишет код, протестирует и проверит на ошибки.

По данным Xiaomi, их помощник обходит Claude Code на 5% в тестах на качество кода.