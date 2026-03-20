Xiaomi представила нейросеть с триллионом параметров

Xiaomi представила нейросеть с триллионом параметровОбъём параметров модели превышает 1 терабайт
Главная новинка — MiMo-V2-Pro. Это флагманская модель для «эры ИИ-агентов». Нейросеть способна самостоятельно выполнять сложные многошаговые задачи, практически без участия человека. Общий объём параметров модели превышает 1 терабайт (около 1 триллиона), контекстное окно составляет 1 мегабайт. В Xiaomi заявляют, мол, по качеству работы MiMo-V2-Pro приближается к лучшим мировым аналогам, но обойдётся разработчикам значительно дешевле.
Вторая модель, MiMo-V2-Omni, умеет работать не только с текстом, но и с изображениями, аудио и видео: анализировать длинные записи разговоров с разными участниками или одновременно понимать, что происходит в видео и что при этом говорится.
Третья новинка, MiMo-V2-TTS, отвечает за синтез речи. Она позволяет тонко настраивать голос: менять тон, эмоции и стиль разговора. Модель поддерживает несколько диалектов китайского языка и умеет не только говорить, но и петь.
Все три модели уже доступны для разработчиков.