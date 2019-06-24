Xiaomi выбрала «Яндекс» для музыки

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке и в музыкальной индустрии. Сообщается, что «Яндекс» уже подготовила для Xiaomi необходимую программную прошивку. Сейчас она проходит тестирование.

Стоит отметить, что компании уже сотрудничают в сфере устройств для умного дома. Эксперты считают, что Xiaomi заинтересована в партнёрстве с «Яндексом» из-за того, что сервисы российские компании могут помочь китайцам расширить своё влияние на рынке России. Кроме того, Xiaomi, скорее всего, будет получать часть доходов от подписки на музыкальный сервис.

«Яндекс» же таким способ может получить выход на новую аудиторию. Как это было в случае с Tele2, когда компания дала бесплатный тестовый период для абонентов оператора.