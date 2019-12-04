Xiaomi выпустила приложение для выдачи микрозаймов

Лимит достигает 100 000 индийских рупий, или примерно $1400. Mi Credit сотрудничает с пятью небанковскими финансовыми компаниями, имеющими право заниматься кредитованием, и финтех-фирмами.

Пока сервис работает не по всей Индии. Но к следующему году Xiaomi планирует расширяться. Приложение уже доступно в магазинах Google Play, Xiaomi App и GetApps для Android-смартфонов.

По задумке компании, Mi Credit должен облегчить процесс получения кредита без длительной бумажной волокиты. Индию компания выбрала потому, что видит огромный потенциал в потребительском секторе страны. Информации о запуске приложения в других странах пока нет.