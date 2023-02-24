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11:47, 24 февраля 2023
1 мин.

Xiaomi закрывает собственный аналог TikTok. Да, такой был

Работал в Индии

Xiaomi готовится закрыть свою платформу для обмена короткими видео, которая называется Zili в Индии. Это аналог TikTok.

Xiaomi закрывает собственный аналог TikTok. Да, такой был

Фото: Zili

Zili позволял пользователям делиться или смотреть короткие видеоролики. Сервис даже стремился занять место TikTok после того, как он был запрещён правительством Индии. Но теперь похоже, что Xiaomi уходит с этого рынка.

На данный момент приложение уже удалено из Google Play Store. Причём Zili был довольно популярен в стране. У него насчитывалось 100 миллионов загрузок.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Xiaomi
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#TikTok
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#индия
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