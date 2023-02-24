Xiaomi закрывает собственный аналог TikTok. Да, такой был

Zili позволял пользователям делиться или смотреть короткие видеоролики. Сервис даже стремился занять место TikTok после того, как он был запрещён правительством Индии. Но теперь похоже, что Xiaomi уходит с этого рынка.

На данный момент приложение уже удалено из Google Play Store. Причём Zili был довольно популярен в стране. У него насчитывалось 100 миллионов загрузок.