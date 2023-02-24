Xiaomi закрывает собственный аналог TikTok. Да, такой был

11:47, 24 февраля 2023
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Xiaomi закрывает собственный аналог TikTok. Да, такой былРаботал в Индии
Xiaomi готовится закрыть свою платформу для обмена короткими видео, которая называется Zili в Индии. Это аналог TikTok.
Фото: Zili
Zili позволял пользователям делиться или смотреть короткие видеоролики. Сервис даже стремился занять место TikTok после того, как он был запрещён правительством Индии. Но теперь похоже, что Xiaomi уходит с этого рынка.
На данный момент приложение уже удалено из Google Play Store. Причём Zili был довольно популярен в стране. У него насчитывалось 100 миллионов загрузок.