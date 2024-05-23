«Я не опечатка»: люди с необычными именами попросили «починить» T9

Кампания «Я не опечатка» подчеркивает, что автокоррекция часто отдает предпочтение распространенным западным именам, искажая имена из разных стран. Саван-Чандни Гандеча, чье имя означает «муссонный лунный свет», автокоррекция превратила его во все варианты — от «Сатана» до «Савант». Имя Дхрути Шах превращается в «Грязнуля» или «Дорито» (не на русском, само собой, это лишь перевод).

По оценкам, 40% детских имен в Англии и Уэльсе (2021 год) были отмечены словарем Microsoft как неправильные. Эта предвзятость выходит за рамки языка — Гандеча отмечает, что его имя меняют даже в Индии.

Кампания призывает технологические компании обновить словари, чтобы они были более инклюзивными и отражали растущее разнообразие пользователей.

Почему они просто не добавят свои имена в словарь — история умалчивает.