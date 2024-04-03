Yahoo решила купить новостное ИИ-приложение от сооснователей Instagram*

Сооснователи Artifact Майк Кригер и Кевин Систром будут выступать в качестве «советников» Yahoo, но официально не присоединятся к компании. Это приобретение произошло после самопровозглашенного ухода Artifact в январе 2024 года. Систром и Кригер признали, что у приложения была преданная база пользователей, но в итоге решили, что возможности рынка недостаточно велики. Они представляли себе ИИ как революционную силу, но чувствовали, что есть «новые, большие и лучшие вещи» с более широким охватом.

Однако закрытие Artifact вызвало интерес со стороны потенциальных покупателей, включая Yahoo. Генеральный директор Yahoo News Кэт Даунс Малдер высоко оценила «любовь и заботу» Artifact в области категоризации контента и рекомендательных систем. Этот опыт в «персонализации опыта потребления новостей — именно то, что Yahoo стремится внедрить в свою платформу».

В то время как Artifact не смог самостоятельно собрать достаточно большую базу пользователей, Yahoo предлагает огромное преимущество. Малдер отмечает 185 миллионов ежемесячных посетителей Yahoo News.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена