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Опубликовано 14 декабря 2024, 06:00
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Yahoo уволила четверть своей команды кибербезопасности

Ликвидирует «красную команду»
По данным многочисленных источников, Yahoo сократила около 25% своей команды кибербезопасности, известной как «параноики», с начала 2024 года. Сокращения включают в себя полную ликвидацию «Red Team» компании, которая моделировала кибератаки, чтобы найти уязвимости раньше, чем это сделают настоящие хакеры.
Yahoo уволила четверть своей команды кибербезопасности
© Ferra

Увольнения составят от 40 до 50 сотрудников из 200. Главный технический директор Yahoo Валери Либорски, назначенный в сентябре, сообщил об изменениях в электронном письме на этой неделе, назвав это «трудным решением».

Yahoo подтвердила реструктуризацию и сообщила, что передает на аутсорсинг «наступательные» операции по безопасности.

Представитель компании объяснил, что программа безопасности Yahoo «значительно выросла», и передача ее на аутсорсинг позволяет компании сосредоточиться на «важнейших приоритетах безопасности».

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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