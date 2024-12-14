Yahoo уволила четверть своей команды кибербезопасности

Опубликовано 14 декабря 2024, 06:001 мин.
Yahoo уволила четверть своей команды кибербезопасностиЛиквидирует «красную команду»
По данным многочисленных источников, Yahoo сократила около 25% своей команды кибербезопасности, известной как «параноики», с начала 2024 года. Сокращения включают в себя полную ликвидацию «Red Team» компании, которая моделировала кибератаки, чтобы найти уязвимости раньше, чем это сделают настоящие хакеры.
Увольнения составят от 40 до 50 сотрудников из 200. Главный технический директор Yahoo Валери Либорски, назначенный в сентябре, сообщил об изменениях в электронном письме на этой неделе, назвав это «трудным решением».
Yahoo подтвердила реструктуризацию и сообщила, что передает на аутсорсинг «наступательные» операции по безопасности.
Представитель компании объяснил, что программа безопасности Yahoo «значительно выросла», и передача ее на аутсорсинг позволяет компании сосредоточиться на «важнейших приоритетах безопасности».