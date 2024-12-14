Yahoo уволила четверть своей команды кибербезопасности

Увольнения составят от 40 до 50 сотрудников из 200. Главный технический директор Yahoo Валери Либорски, назначенный в сентябре, сообщил об изменениях в электронном письме на этой неделе, назвав это «трудным решением».

Yahoo подтвердила реструктуризацию и сообщила, что передает на аутсорсинг «наступательные» операции по безопасности.

Представитель компании объяснил, что программа безопасности Yahoo «значительно выросла», и передача ее на аутсорсинг позволяет компании сосредоточиться на «важнейших приоритетах безопасности».