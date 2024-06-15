Yahoo возродила ИИ-технологию Artifact в своем новостном приложении

Приложение Yahoo News, доступное сейчас на iOS и Android, использует искусственный интеллект для создания персонализированных новостных лент на основе интересов пользователей. Среди основных функций — «Ключевые моменты», предлагающие краткие резюме статей, и «Топ-новости», выделяющие самые актуальные новости. Пользователи могут настраивать работу приложения, блокируя статьи с определенными ключевыми словами или отфильтровывая издателей.

В знак уважения к возможностям Artifact, Yahoo News позволяет пользователям отмечать заголовки, содержащие «кликбейт», чтобы их переписал искусственный интеллект.

Кроме того, Yahoo обновила домашнюю страницу Yahoo News, сделав новый макет, в котором особое внимание уделяется главным новостям, персональным рекомендациям и «трендовым» темам.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена